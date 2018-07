Trendence-Schülerbarometer

Polizei bleibt beliebtester Arbeitgeber

Jugendliche in Deutschland möchten am liebsten im öffentlichen Dienst arbeiten. Erstmals steht damit nicht die Automobilbranche an erster Stelle im Trendence-Schülerbarometer.

Mit mehr als 16 Prozent wählten unter den 20.000 Befragten die meisten die Polizei zu ihrem Wunscharbeitgeber. Der Sportartikelhersteller Adidas überzeugt 14 Prozent, die Bundeswehr knapp 13 Prozent.

Erst dann folgen in den Top 10 die Automobilhersteller BMW, Audi, Daimler/Mercedes Benz und Porsche: In der Automobilbranche möchte der neuesten Studie des Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Trendence zufolge nur noch jeder fünfte Schüler arbeiten, im öffentlichen Sektor dagegen jeder vierte. Besonders die Sicherheit der Arbeitsverhältnisse bei Polizei, Bundeswehr, Zoll und Co. spricht viele an. Die Attraktivität der Logistik-und Tourismusbranche sinkt dagegen. Einzig die Deutsche Bahn ist als Arbeitsgeber beliebter geworden.

Die Studie ergab außerdem, dass sich Schüler immer öfter am Smartphone statt am Computer über Berufe informieren. Wenn es dann um die tatsächliche Entscheidung geht, wenden sich die meisten Jugendlichen noch immer an ihre Eltern, allerdings werden ihnen der Rat der Freunde und das eigene Urteil immer wichtiger.