Berufsorientierung

Per WhatsApp zum Wunschberuf im Handwerk

Hast du das Zeug zum Handwerker? Und in welchem Bereich? Das kannst du jetzt über den WhatsApp-Berufe-Checker der Initiative „Das Handwerk“ prüfen.

Im Team oder alleine? Indoor oder Outdoor? Technik oder Kunst? Der WhatsApp-Berufe-Checker stellt den Nutzern fünf Fragen zu ihren Interessen und Vorlieben beim Arbeiten. Für jede Antwort, beispielsweise „Ich bin der nächste Picasso“ oder „Wind und Wetter? No problem.“, steht eine Nummer. Diese sendet der Nutzer einfach per WhatsApp-Nachricht ab – und erhält sofort fünf passende Berufsprofile. Diese werden unterhaltsam per GIF präsentiert und verlinken auf weitere Informationen zur Ausbildung auf handwerk.de.

Wer schon genau weiß, welche Berufe für ihn infrage kommen, kann die fünf Fragen auch überspringen und direkt zu den Berufsprofilen wechseln. Der WhatsApp-Berufe-Checker basiert auf dem namensgebenden Informationsangebot auf handwerk.de. Das Handwerk ist eine Initiative des Deutschen Handwerkskammertags.