NRW unterstützt Talente

Förderung

NRW unterstützt Talente

Teilhabe organisieren, Potenziale entfalten, Talente fördern: So lautet das Motto des bundesweit einzigartigen Talentscoutings in Nordrhein-Westfalen. Durch die Kooperation von über 150 weiterführenden Schulen und bislang 17 Hochschulen sollen leistungsstarke Schüler auf dem Weg in Ausbildung und Studium unterstützt werden.