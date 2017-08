Neuauflage

Studien- & Berufswahl 2017/18

Ab sofort ist die 47. Ausgabe des Ratgebers „Studien- & Berufswahl“ erhältlich. Der offizielle Studienführer für Deutschland bietet einen Überblick über alle Studienmöglichkeiten und liefert hilfreiche Informationen rund um die Zeit nach dem Abitur.

Mehr als 17.700 Studiengänge an über 400 Hochschulen gibt es in Deutschland. In „Studien- & Berufswahl 2017/2018" werden sie alle in übersichtlichen Tabellen vorgestellt. Jeder Studienbereich wird kurz charakterisiert und um Informationen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten ergänzt. Außerdem liefert der „grüne Klassiker" von Studienfinanzierung über Wohnen bis hin zum Versichern im Studium zusätzliche Rahmeninformationen für den Studienstart.

Wer noch gar keine Idee hat, wie es nach dem Abitur weitergeht, findet im Kapitel „Orientieren!" Tipps, wie man einen passenden Studiengang oder Ausbildungsberuf findet und welche weiteren Quellen bei der Selbsterkundung helfen. Unter „Zwischenzeit" gibt es Näheres zu Überbrückungsmöglichkeiten im In- und Ausland. Außerdem werden einige Ausbildungsberufe vorgestellt, die für Abiturientinnen und Abiturienten besonders interessant sind.

Das 656 Seiten starke Handbuch „Studien- & Berufswahl 2017/2018" wird von der Stiftung für Hochschulzulassung und der Bundesagentur für Arbeit herausgegeben. Schülerinnen und Schüler in Vorabgangsklassen an Schulen, die zur allgemeinen Hochschulreife führen und in Abschlussklassen an Schulen, die die Fachhochschulreife vermitteln, erhalten das Buch kostenlos an ihrer Schule. Alle anderen können es für 9,80 Euro im Buchhandel erwerben oder online unter www.studienwahl.de bestellen.