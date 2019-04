Mehr Geld für digitale Bildung

DigitalPakt Schule

Mit dem „DigitalPakt Schule“ wollen Bund und Länder die technische Ausstattung an Schulen durch finanzielle Unterstützung fördern. Noch in diesem Jahr sollen 5,5 Milliarden Euro in deren digitale Infrastruktur von Schulen investiert werden.