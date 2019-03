Mangelnde Digitalisierung an deutschen Schulen

Mangelnde Digitalisierung an deutschen Schulen

Ein neuer Digitalpakt soll deutschen Schulen in den kommenden Jahren fünf Milliarden Euro für die Aufrüstung in Sachen Digitalisierung zur Verfügung stellen. Mehr als die Hälfte aller Lehrer (54 Prozent) würden den Unterricht gerne häufiger mit digitalen Medien gestalten, doch diese stehen oft nicht ausreichend, oder nur in speziellen Räumen zur Verfügung.