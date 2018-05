Schlechte Schlagzeilen über mangelnden Datenschutz schaden Digitalen Diensten kaum

IW-Studie über Zahlungsbereitschaft in Sozialen Diensten

In einer Studie wurden Digital Natives zu ihrem Datenschutzbewusstsein befragt. Jedoch ändert das Wissen um die Weitergabe persönlicher Daten kaum etwas an der Nutzung von WhatsApp, Snapchat, facebook und Co.