Informieren ohne Klischees

In IT und Technik arbeiten Männer, in sozialen Bereichen Frauen. Um beim Thema Berufsorientierung mit derartigen Klischees aufzuräumen, hat die Initiative Klischeefrei des Bundesinstituts für Berufsbildung eine umfangreiche Online-Infothek eingerichtet.