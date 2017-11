abi» Schülerzeitungswettbewerb 2017

Die Gewinner stehen fest!

Fast 120 Schülerzeitungen haben uns bis Ende Oktober erreicht. Nun hat die Experten-Jury, bestehend aus Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, vom Mediencampus Bayern und dem Meramo-Verlag, getagt und die Gewinner des abi» Schülerzeitungswettbewerbs 2017 gekürt.

Gleich in zwei Kategorien konnte die Schülerzeitung "crux" des Evangelischen Kreuzgymnasiums Dresden überzeugen: Sie machte nicht nur in der Kategorie beste Schülerzeitung insgesamt das Rennen, sondern sicherte sich auch Platz eins bei der Wahl zum besten Titelbild. Die verdienten Preise: eine GoPro HERO5 Black Action Kamera für den Sieg in der Kategorie beste Zeitung insgesamt sowie Adobe Photoshop Elements 15 & Premiere Elements 15 für das beste Titelbild.

Deutschlands beste drei Schülerzeitungen 2017 Julien Fertl

Auf Platz zwei in der Kategorie beste Schülerzeitung insgesamt folgt "Blickkontakt", die Schülerzeitung des Von-Müller-Gymnasiums in Regensburg. Die Redaktion erhält einen Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II. Und einen überzeugenden dritten Platz erreichte die "Brücke" des Jakob-Fugger-Gymnasiums Augsburg. Die Redaktion der Schülerzeitung erhält einen Druckkostengutschein über 100 Euro.

Den besten Artikel lieferten in diesem Jahr die Redakteure des "Klecks" vom Thomas-Morus-Gymnasium in Daun ab. Als Lohn erwartet sie nun ein Sennheiser HD 25 Kopfhörer. Andere Beiträge in diesem Magazin – das muss an dieser Stelle erwähnt werden – führten zu kontroversen Diskussionen in der Jury. In der Gesamtwertung hat es wohl auch deshalb – trotz guter Bewertungen beim Layout – diesmal nicht für eine Top-Platzierung gereicht.

Last, but not least: Der Preis für den besten Online-Auftritt, ein Zoom H1 Handy Recorder, ging an "Radikarls" vom Karlsgymnasium Pasing in München. Es soll hierbei nicht unerwähnt bleiben, dass gleich mehrere der eingereichten Online-Auftritte von lobenswerter Qualität waren.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!