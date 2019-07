Geld, Recht und Versicherung nach dem Abi

Buchtipp

Der Start ins Studium, in eine Ausbildung und allgemein ins Erwachsenenleben wirft viele rechtliche und finanzielle Fragen auf, die oftmals überfordern. Was musst du bei all diesen Dingen beachten? Der Ratgeber „Ausbildung und Studium“ der Verbraucherzentrale gibt dir hierbei einen guten Überblick.