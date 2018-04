Freiwilliges Soziales Jahr

Mit „kulturweit“ in die ganze Welt

Bis zum 2. Mai können sich junge Menschen beim Projekt „kulturweit“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland bewerben.

Für ein halbes oder ganzes Jahr lernen sie im Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission die Arbeit von Bildungs- und Kultureinrichtungen weltweit kennen: am Goethe-Institut Hanoi, beim DAAD in Bogotá oder an der Windhoek High School in Namibia.Bewerben können sich junge Menschen zwischen 17 und 26 Jahren, die in Deutschland leben und einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen können.

Das FSJ beginnt am 1. März 2019. Neben einem umfassenden Versicherungsschutz erhalten sie Zuschüsse zu ihren Reisekosten, Sprachkursen und monatlich 350 Euro.

„kulturweit“ ist ein Projekt der Deutschen UNESCO-Kommission und kooperiert mit dem Auswärtigen Amt. Durch die Freiwilligendienste sollen junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden und einen Blick über den Tellerrand werfen können.