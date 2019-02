Buchtipp

Einstellungstests verständlich erklärt

Du möchtest die Einstellungstest-Fragen knacken? Der Ratgeber „Der Testknacker“ hält Übungen in verschiedenen Kategorien parat, die dich auf viele Testsituationen vorbereiten.

Eignungstests können in verschiedenen Bereichen im Studium oder Berufsleben auftreten – doch wie bereitet man sich darauf am besten vor? Meist handelt es sich um Aufgaben in den Bereichen Logik, Mathematik und Physik. Auch Fragestellungen zur Technik, räumlichem Vorstellungsvermögen, Kreativität und Merkfähigkeit treten häufig auf.

„Der Testknacker“ vom STARK Verlag präsentiert verschiedenste Aufgabentypen und erklärt detailliert die Herangehensweise, die zum Erfolg führen kann. Dabei werden Aufbau und Struktur der üblichen Testverfahren entschlüsselt und verständlich dargestellt. Das Buch bereitet dich anschaulich und mit jeder Menge Beispiele auf die gängigen Einstellungstests vor.