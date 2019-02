Jugendprojekt

Die Zukunft aktiv mitgestalten

Beim Projekt „Jugendwerkstatt Wandelbar – Wir gestalten Zukunft“ kannst du vom 18. bis 24. August 2019 deine kreativen Ideen einbringen. Dort entwickeln junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren gemeinsam Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft in Deutschland.

Du bist motiviert und möchtest für eine lebenswerte Zukunft aktiv werden? Vom 18. bis 24. August 2019 sind in der „Jugendwerkstatt Wandelbar“ junge Menschen wie du gefragt, die dort gemeinsam Ideen und Forderungen für die Gestaltung ihrer Zukunft entwickeln und diskutieren. Die Themenfelder werden lösungsorientiert erarbeitet und dann ganz gezielt an die Politik beziehungsweise die Bundesregierung gerichtet.



Zu den vielfältigen Themen zählen unter anderem Mobilität, Konsum, Klima, Armut, Digitalisierung und Bildungschancen. Veranstaltet wird das fünftägige Event in Lauterbach/Thüringen von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU).



Es ist egal, ob du dich bereits aktiv für Themen einbringst oder erst jetzt damit beginnst. Bewirb dich bis zum 15. Mai 2019 und werde einer von 100 Zukunftsgestaltern.