Jugenddelegierte 2019

Deutschlandtour der Jugenddelegierten

Friedenssicherung, Menschenrechte, Armutsbekämpfung - das sind Themen der Vereinten Nationen. Jedes Jahr nehmen zwei deutsche Jugenddelegierte an der UNO-Generalversammlung teil, um diese Ziele global in Angriff zu nehmen und dabei die Stimme der Jugendlichen zu vertreten.

Josephine Hebling (19) und Nikolas Karanikolas (20) sind die diesjährigen Jugenddelegierten, die Jugendlichen in Deutschland bei der Generalversammlung und der Sozialentwicklungskommission der Vereinten Nationen eine Stimme geben. Zurzeit sind sie auf Deutschlandtour, um zu erfahren, was junge Menschen in Deutschland bewegt und welche politischen Anliegen sie haben. Dafür besuchen sie Schulen, treffen Verbände und Organisationen und gehen in Jugendzentren, um dort Workshops und Diskussionen zu Themen wie sozialer Benachteiligung und Chancengerechtigkeit zu führen.

Im Oktober begleiten die Jugenddelegierten die deutsche Delegation zur UNO-Generalversammlung nach New York. Dort setzen sie sich für die Anliegen junger Menschen ein, indem sie den Diplomatinnen und Diplomaten in Sachen Jugendfragen die Sichtweise von Jugendlichen näher bringen.