Interaktive Karte

Deutschlands Städte im Preisvergleich

Wie teuer ist das Leben in Deutschlands Großstädten? Um diese Frage zu klären, hat die Marketingagentur Peak Ace eine interaktive Karte für Studierende erstellt.

Die Frage nach der Studienfinanzierung ist oftmals ein ausschlaggebender Grund für die Studienwahl. Das neue Angebot, das in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen E-Commerce-Unternehmen Wayfair entstanden ist, zeigt anschaulich in welchen Städten man am günstigsten leben kann. Dabei lassen sich neben den Mietkosten bis zu zehn verschiedene Faktoren betrachten, etwa der Durchschnittspreis für Benzin, Lebensmittel oder die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Je nach Auswahl entsteht eine individuelle, farblich abgestufte interaktive Karte, die eher günstige, ausgeglichene und eher teure Städte anzeigt. Klickt man auf eine Stadt, erhält man genauere Informationen zum durchschnittlichen Bruttogehalt und zu verschiedenen Geheimtipps der Stadt.

Für das Projekt wurden im Februar 2017 die Kosten in 30 deutschen Städten miteinander verglichen. Die detaillierten Ergebnisse der Datenerhebung sind online verfügbar.