Forschung

Deutsches Wissenschaftsjahr widmet sich künstlicher Intelligenz

Am 19. März fiel der Startschuss für das aktuelle deutsche Wissenschaftsjahr. Im Fokus stehen diesmal die künstliche Intelligenz sowie deren Chancen und Auswirkungen für die Gesellschaft.

Durch verschiedene Veranstaltungen erhalten Interessierte Einblicke in die Erforschung selbstlernender Maschinen. Organisiert werden diese von der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Instituten und anderen Einrichtungen.



Bei Diskussionsrunden, Filmvorführungen und Mitmach-Aktionen werden die Teilnehmer informiert, was künstliche Intelligenz für ihren persönlichen Alltag bedeutet. Zudem stellen Forscher aus Bereichen wie Informatik, Wirtschaft und Soziologie auf der Website des Wissenschaftsjahrs ihre Fachgebiete vor.