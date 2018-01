Orientierungsangebot jetzt auch online

Einblicke in Berufswelten

Auf der Suche nach einem Studium? Das neue Online-Angebot berufsfeld-info.de der Bundesagentur für Arbeit hilft bei der Orientierung – übersichtlich und einfach.

Es spielt keine Rolle, ob du schon weißt, in welche Richtung es gehen darf oder noch nicht:

abi» – Berufswelt Studium

Infos in Text und Bildern zu (fast) allen Berufen Foto: Meramo

Willst du wissen, welche Möglichkeiten du mit einem Studium hast? Informiere dich über die Arbeitswelt. Erfahre, was Arbeitgeber nach dem Studium von dir erwarten. Finde deinen Weg vom Studium zum Beruf!

Unter www.berufsfeld-info.de findest du den einfachen Einstieg in die Berufswelt Studium. Hier findest du eindrucksvolle Bilder aus der Praxis der Berufe, die das Erkunden der Berufswelten besonders einfach machen. Reportagen und Erfahrungsberichte in Text und Bild geben authentische Einblicke in den Arbeitsalltag. Probiere es doch gleich auf deinem Tablet, Smartphone oder am Rechner zuhause einmal aus!

Übrigens: Du findest diese Informationen nicht nur online, sondern auch in gedruckten Infomappen, die in den Berufs­informations­zentren (BiZ) der Agenturen für Arbeit verfügbar sind. Die Adresse deines BiZ vor Ort findest du unter: bfi.plus/biz