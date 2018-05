Berufsberatung auf Tour

„Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“

Ab sofort fahren wieder die vier Infomobile der Kampagne „Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!“ übers Land. An knapp 30 Stationen in ganz Deutschland können Schülerinnen und Schüler sich in punkto Berufswahl und Ausbildung informieren.