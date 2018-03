Neues Angebot: BerufsAbitur

Mit dem Gesellenbrief an die Uni

Seit diesem Schuljahr können Handwerk-Azubis gleichzeitig die Hochschulreife erwerben. Aktuell laufen in sechs Bundesländer Pilotprojekte zur Gestaltung der Doppelqualifikation, genannt Berufsabitur. Politik und Handwerk haben das Konzept entwickelt, um leistungsstarke Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss optimal zu fördern.

Schluss mit Entweder-oder: Nach dem Willen der Kultusministerkonferenz (KMK) und dem Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) sollen sich Schüler mit einem mittleren Schulabschluss zukünftig nicht mehr zwischen Abitur und Ausbildung entscheiden müssen. Stattdessen bieten einzelne Bundesländer derzeit Pilotklassen für das sogenannte Berufsabitur an.

In diesen Klassen an Berufsschulen und Berufsoberschulen können Azubis innerhalb von vier Jahren nicht nur durch die Ausbildung im Betrieb einen Gesellenbrief, sondern auch die allgemeine Hochschulreife erlangen. Im Vergleich zu bisherigen Modellen sparen die jungen Leute dadurch ein bis zwei Jahre und sie können – anders als mit einer Fachhochschulreife – im Anschluss auch an deutschen Universitäten studieren. Zu den Pilotbundesländern gehören Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Berlin startet seine Angebote zum neuen Schuljahr.

Die Initiatoren weisen allerdings darauf hin: Wer sich für das Berufsabitur interessiert, sollte viel Motivation und eine hohe Leistungsbereitschaft mitbringen. Denn das Angebot stellt eine dreifache Belastung dar: Neben der Ausbildung im Betrieb kommen sowohl Schulunterricht als auch Berufsschulunterricht auf die Bewerber zu. Außerdem fällt die Vergütung geringer aus, da die Azubis aufgrund des höheren Zeitaufwands nur in Teilzeit im Betrieb arbeiten.