Bundesagentur für Arbeit

Berufe auf einen Blick

Mit wenigen Klicks alle wichtigen Informationen zu Berufsgruppen erhalten und sich so über den Arbeitsmarkt informieren – das bietet ab sofort eine neue Visualisierung im Internet auf den Statistikseiten der Bundesagentur für Arbeit.

Mit dieser neuen Darstellung können Arbeitsmarktinteressierte beispielsweise auf einen Blick Antworten auf folgende Fragen finden: Wie stehen Tiefbaufachkräfte auf dem Arbeitsmarkt da? Wie hoch ist der Frauenanteil bei den IT-Spezialisten in Rheinland-Pfalz? In welchen Branchen arbeiten die meisten Gesellschaftswissenschaftler? Wie sieht es mit dem Fachkräftebedarf in der Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern aus?

Die Nutzung ist denkbar einfach: die gewünschte Region auswählen, dann die Berufsgruppe und das Anforderungsniveau angeben. Die Daten zu Beschäftigung, Arbeitslosigkeit sowie dem Fachkräftebedarf werden verständlich und übersichtlich dargestellt, und zwar einerseits in Grafiken und andererseits tabellarisch.

Speziell für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gibt es eine eigene Darstellung, nämlich „Berufe auf einen Blick: MINT“.