Veranstaltung

Aktuelle Zukunftsthemen bei der Schülerakademie

„Neugier ist der Motor der Wissenschaft“ – unter diesem Motto lädt die 5. Landesschülerakademie in Sachsen-Anhalt interessierte Schülerinnen und Schüler ein, aktuelle Zukunftsthemen im Ingenieur- und Informatikbereich selbst zu erforschen und hautnah kennenzulernen.

Die zweiwöchige Landesschülerakademie an der Hochschule Anhalt startet am 7. Juli 2019 und vermittelt spannende Inhalte aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmatechnik, Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau. In kleinen Teams führen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 11 Experimente durch: Wie kann man biologisch abbaubare Kunststoffe oder blaue Naturfarbstoffe mit Hilfe von Mikroorganismen produzieren? Oder wie funktionieren Virtual Reality, Smart Sensors oder digitaler Maschinenbau?



Die Teilnehmer lernen darüber hinaus, wie man wissenschaftliche Ergebnisse analysiert, bewertet und präsentiert. Vom 7. bis zum 19. Juli werden sie dabei von Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern begleitet. Herausragende Leistungen werden prämiert. Eine Online-Anmeldung ist noch bis zum 17. Juni 2019 möglich.