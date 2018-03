abi>> Blog

Werde Blogger auf abi.de!

Wenn du Spaß am Schreiben hast, dich gerade auf dein Abitur vorbereitest, einen Freiwilligendienst absolvierst oder bereits im Studium steckst: Genau dich suchen wir!

Du bist Schüler oder Schülerin an einem Gymnasium und bereitest dich auf dein Abitur vor? Oder du leistest gerade einen Freiwilligendienst? Vielleicht studierst du aber auch bereits? Und außerdem wolltest du schon immer mal einen eigenen Blog führen, in dem du über deinen Schul-, Arbeits-, oder Studienalltag berichten und damit nebenbei ein bisschen Geld verdienen kannst?

Dann ist das Deine Chance, denn das abi>> Portal sucht neue Blogger!

Mitmachen kann jeder, der eine (fachgebundene) Hochschulreife anstrebt oder bereits erworben hat, die User des Portals an seinem persönlichen (Bildungs-)Weg teilhaben lassen möchte und Freude am Schreiben mitbringt.

Falls du Interesse hast, stell dich bitte per e-Mail an abi-redaktion@meramo.de vor. Erzähle uns darin kurz von deiner aktuellen Situation, deinen Zukunftsplänen und davon, worüber du in deinem Blog schreiben möchtest.

Wir freuen uns auf dich!