Arbeitgeber-Ranking

Öffentlicher Sektor beliebt bei Schülern

Das Schülerbarometer 2019, eine Studie des unabhängigen Beratung- und Marktforschungsinstituts Trendence, offenbart den öffentlichen Sektor als beliebteste Branche bei Schülern. Zudem wurden klare Vorstellungen beim Bewerbungsablauf genannt.

Im Rahmen des Schülerbarometers wurden bundesweit 20.000 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 befragt. Der öffentliche Sektor beweist sich mit 28 Prozent erneut als attraktivste Branche auf dem Arbeitsmarkt. Damit vergrößert sich der Abstand zu den bis 2017 führenden Automobilherstellern. Da der öffentliche Sektor dem Gemeinwohl dient und als besonders sicher gilt, gewinnt er demnach das Interesse der Befragten.



Unabhängig von Schulabschluss und Bildungsweg werden die Polizei, Adidas und die Bundeswehr als beliebteste Arbeitgeber angegeben. Als wichtigste Faktoren bei der Arbeitgeberwahl werden gute Vorgesetzte, eine sinnvolle Tätigkeit wie auch ein fairer Bewerbungsprozess genannt. Zu letzterem gehört laut Studienergebnis auch die Nutzung der richtigen Kommunikationskanäle: Mit potentiellen Arbeitgebern wollen 77,5 Prozent der Befragten nur über WhatsApp und 30,4 Prozent ausschließlich über Instagram regelmäßig in Kontakt treten. Hier wird also der moderne Weg favorisiert. Bewerbungen bevorzugen die Schülerinnen und Schüler dagegen weiterhin per E Mail, Bewerbungsplattform oder Post.