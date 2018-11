abi» Schülerzeitungswettbewerb 2018

Die Gewinner stehen fest!

Über 130 Schülerzeitungen haben uns bis Ende Oktober erreicht. Nun hat die Experten-Jury, bestehend aus Vertretern der Bundesagentur für Arbeit, des Online-Portals Befootec und des Meramo Verlags, die Gewinner des abi» Schülerzeitungswettbewerbs 2018 gekürt.

In der Kategorie beste Schülerzeitung insgesamt machte Konkret, die Schülerzeitung des Gymnasiums Beilngries, das Rennen. Der verdiente Preis: ein Apple MacBook Air.



Auf Platz zwei in der Kategorie beste Schülerzeitung insgesamt folgt Der Klecks, die Schülerzeitung des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun. Die Redaktion erhält ein Kindle Paperwhite. Einen überzeugenden dritten Platz erreichte der Vöhnix des Vöhlin Gymnasiums in Memmingen. Die Redaktion der Schülerzeitung kann sich über eine Samsung Gear 360-Grad-Kamera für Smartphones freuen.

Foto: Hans-Martin Issler

Den besten Artikel lieferten in diesem Jahr die Redakteure der Zeitung Blickkontakt des Von-Müller-Gymnasiums in Regensburg ab. Als Lohn erwartet sie nun ein Druckkosten-Zuschuss in Höhe von 100 Euro.

Über den Preis für das beste Titelbild darf sich Georg. freuen. Die Schülerzeitung der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel kann künftig mit Adobe Photoshop Lightroom 6 zu Werke gehen.

Last, but not least: Der Preis für den besten Online-Auftritt, ein Cyberport-Gutschein im Wert von 100 Euro, ging an Standpunkt von der Gesamtschule Hardt in Mönchengladbach.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!