Digitale Internationalisierung

Gemeinsame digitale Plattform für Europas Universitäten

Innerhalb der kommenden drei Jahre soll die neue Onlineplattform „OpenU“ realisiert werden. Ziel ist es, die Internationalisierung zu fördern und den Kontakt von Hochschulen und Studierenden zu Studieneinrichtungen im Ausland zu erleichtern.

Ebenfalls im Vordergrund steht dabei, mehr Mobilität zu schaffen, Kooperationen sowie Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und Grenzen für Studierende, Lehrende und Mitarbeiter an Hochschulen abzubauen.



Die Bezeichnung der Plattform „OpenU“ steht für „Online Pedagogical Resources for European Universities“. Ihre Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Erasmus+ Projekts, an dem sich europaweit 21 Partner beteiligen. Darunter fallen Hochschulen, Bildungsministerien, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und weitere Netzwerk-Organisationen.



Während des dreijährigen Portalaufbaus sollen auch bereits bestehende digitale Netzwerklösungen der einzelnen Hochschulen in das neue OpenU integriert werden.