Forschungskooperation

Architekturstudium an historischen Stätten

Architekturstudierende aus Regensburg können zukünftig an historischen Stätten der Welt forschen. Die Fakultät Architektur der Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) hat dafür jetzt einen Rahmenvertrag mit dem Deutschen Archäologischen Institut (DAI) unterschrieben.

Wesentlicher Inhalt der Vereinbarung ist, dass Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge Architektur und des Masterstudiengangs Historische Bauforschung an der OTH Regensburg in DAI- Forschungsprojekte eingebunden werden und entsprechende Abschlussarbeiten erstellen können. Beispiele für DAI-Forschungsprojekte sind die archäologische Dokumentation einer Badeanstalt im antiken Olympia oder die virtuelle Rekonstruktion des vom Krieg beschädigten Basars in Aleppo.

Die OTH Regensburg pflegt schon seit längerem gute Kontakte zum DAI und hat bereits mehrere gemeinsame archäologische Projekte durchgeführt. Das Abkommen wandelt die bisher rein projektbezogene Zusammenarbeit in eine dauerhafte Partnerschaft.