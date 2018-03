Auswertung der BiBB-Datenbank

Über 150 duale Studiengänge im Handwerk

In Deutschland gibt es derzeit 157 duale Studiengänge im Handwerk. Das ist das Ergebnis einer Sonderauswertung der AusbildungsPlus-Datenbank des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Darüber informiert nun eine neue Broschüre.

In fast jedem Bundesland gibt es ausbildungsintegrierte duale Studiengänge im Handwerk. Aktuell sind 157 in der Datenbank AusbildungsPlus registriert, davon 21 ausdrücklich für Handwerksberufe und 136, die sowohl auf Handwerks- als auch auf weitere Berufe abzielen. 129 duale Studiengänge werden an Fachhochschulen angeboten, 19 an Universitäten. Die restlichen neun sind Angebote von Berufsakademien.

Bei den Fachrichtungen zeigt sich, dass insbesondere die dualen Studienangebote im Bauingenieurwesen, gefolgt von der Elektrotechnik, stark auf die Zielgruppe der Handwerksauszubildenden ausgerichtet sind. Mit Blick auf einzelne handwerkliche Berufe bieten sich insbesondere für Elektroniker viele Wege: Ihnen stehen über 50 Kombinationsmöglichkeiten für duale Studiengänge zur Verfügung, für Maurer 29, für Anlagenmechaniker Schwerpunkt Sanitär Heizung Klima 27.

„AusbildungPlus“ ist ein seit 2015 vom BIBB betriebenes Fachportal. Herzstück ist eine Datenbank, die bundesweit über duale Studiengänge und Zusatzqualifikationen in der dualen Berufsausbildung informiert. Interessierte können die Datenbank nach passenden Angeboten durchsuchen.