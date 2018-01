Europass

Zeugniserläuterungen für Fortbildungen

Der Europass ermöglicht eine transparente und vergleichbare europaweite Darstellung von Qualifikationen. Nun wurde das Angebot um die Aufnahme von Fortbildungen erweitert.

Die Bewerbung am europäischen Arbeitsmarkt wird weiter vereinfacht. Ab sofort können mit Zeugniserläuterungen Kurzbeschreibungen der in einer Fortbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in den Europass eingefügt werden. Dadurch erfasst das europaweite Angebot nun auch spezialisierte Berufsbilder, die sich beispielsweise durch einen fachbezogenen Zusatz zur Ausbildung ergeben. Aktuell sind bereit 70 Zeugniserläuterungen abrufbar, langfristig sind rund 120 geplant.

Der Europass existiert seit 2005 und ermöglicht grenzüberschreitendes Lernen und Arbeiten in Europa. Er setzt sich aus dem Europass Lebenslauf, dem Europass Sprachenpass, dem Europass Mobilität, den Europass Zeugniserläuterungen sowie dem Europass Diploma Supplement zusammen.