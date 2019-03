YouTube-Stars live in Würzburg

STARTUP TEENS

Am 5. April könnt ihr Alex Giesecke und Nico Schork live im Tower am Hubland in Würzburg treffen. Auf dem Event, das von der Non-Profit-Initiative STARTUP TEENS gemeinsam mit der IHK und dem Zentrum für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken veranstaltet wird, erhaltet ihr Einblicke in das moderne unternehmerische Denken und Handeln der erfolgreichen Gäste.