Umfrage

Überstunden in Deutschland

Der Großteil der Deutschen macht regelmäßig Überstunden. Das geht aus einer Umfrage der Jobsuchmaschine Jobrapido hervor, die anlässlich des Tags des Workaholics durchgeführt wurde.

Demnach machen 83 Prozent der Befragten regelmäßig Überstunden, der Großteil von ihnen drei bis fünf Stunden pro Woche. Immerhin 13,5 Prozent arbeiten fünf bis zehn Stunden länger, acht Prozent kommen auf bis zu 20 Überstunden wöchentlich. Für den Großteil der Deutschen Arbeitnehmer ist das laut Studie jedoch in Ordnung, so lange die Mehrbelastung im Rahmen bleibt. 35 Prozent gaben an, dass eine bis drei Überstunden pro Woche akzeptabel sind.

Als Gründe für die zusätzlichen Stunden nannten die Teilnehmer ein zu hohes Arbeitspensum (55 Prozent) sowie Mehrarbeit durch Krankheits- oder Urlaubsvertretung (45 Prozent), aber auch ungerechte Aufgabenverteilung unter Kollegen. (11,5 Prozent) Etwa die Hälfte der Befragten ist sich bewusst, dass Überstunden ein gesundheitliches Risiko mit sich bringen. Jeder zweite Teilnehmer gab an einen, sogenannten Workaholic in seinem persönlichen Berufsumfeld zu kennen.

Die gesamte Studie ist online verfügbar.