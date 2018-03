Arbeitszeit

Arbeitnehmer opfern Freizeit für den Job

E-Mails checken, Anrufe tätigen, Fachliteratur lesen: Im Schnitt fünf Stunden pro Woche arbeiten deutsche Angestellte zusätzlich von zu Hause aus – in ihrer Freizeit. Das ergab eine Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn.

Fast zwei Drittel der rund 1.800 befragten Arbeitnehmer gaben an, regelmäßig in der Freizeit Aufgaben zu erledigen, „die eigentlich der regulären Arbeitszeit zuzurechnen sind.“ Jeder Fünfte arbeitet nach eigenen Angaben wöchentlich bis zu zwei Stunden zusätzlich in seiner Freizeit, bei acht Prozent seien es sogar mehr als 20 Stunden. Diese Angaben sind nicht zu verwechseln mit Homeoffice, was bedeutet, dass Arbeitnehmer von zu Hause aus Arbeit erledigen und dies als reguläre Arbeitszeit abrechnen können.

Laut den Autoren der Studie bewiesen diese Erkenntnisse, dass die Realität die Theorie des Arbeitsgesetzes mit einer strikten Trennung zwischen Arbeit und Freizeit überholt habe. Stattdessen seien flexiblere Arbeitszeiten für Angestellte und Unternehmen vorteilhafter.