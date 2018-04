Weiterbildung

Stipendium für Frauen in der IT-Branche

Mit Stipendien in einer Gesamthöhe von 100.000 Euro wollen die digitalen Akademie Ironhack und die Modeplattform Kleiderkreisel Frauen aus dem IT-Sektor fördern. Bewerberinnen haben bis zum 11. April die Möglichkeit, ein Stipendium für eine berufliche Weiterbildung im Bereich Web-Entwicklung zu erhalten.

Die Kooperation ist laut den Veranstaltern ins Leben gerufen worden, um Frauen dazu anzuregen, sich stärker bei technologischen Entwicklungen einzubringen. Insgesamt werden 60 Stipendien für Schulungen in Voll- oder Teilzeit vergeben, die auf dem Campus der Akademie in Berlin stattfinden.

Wer an der Ausschreibung teilnehmen möchte, muss Mitglied bei der Second-Hand-Plattform Kleiderkreisel sein und in einem Onlineformular auf der Ausschreibungsseite der Website oder in der Kleiderkreisel-App Fragen zur persönlichen Motivation beantworten. Die Bewerberinnen, die in diesem Schritt am meisten überzeugen können, werden zu Gesprächen eingeladen, um ihre technischen Fertigkeiten zu ermitteln. Nach Abschluss dieser Gespräche entscheidet sich die Jury für die 60 Bewerberinnen, die ein Stipendium erhalten. Die Gewinnerinnen werden am 2. Mai bekannt gegeben.