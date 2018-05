Online-Befragung zum Arbeitgeberimage

Spielehersteller beliebtester Arbeitgeber in Deutschland

Auf die Frage, für welche Unternehmen sie stolz wären zu arbeiten, nannten die meisten Deutschen an erster Stelle den Spielzeugkonzern Lego. Auf dem zweiten Platz landete die Fluggesellschaft Lufthansa und an dritter Stelle der Ravensburger Spieleverlag.

Das Reputation Raking 2018 wurde vom Markenmonitor YouGov BrandIndex erstellt. Hierfür wurden im Zeitraum von Mai 2017 bis April 2018 täglich etwa 1.200 Marken in Deutschland anhand von Online-Interviews bewertet. Die Befragten sollten unter anderem Aussagen darüber treffen, für welches Unternehmen sie gern arbeiten würden. Verteilt wurden Scorepunkte von -100 bis +100.

Auf Platz vier und fünf des Rankings landeten der Elektrogeräteproduzent Miele und der Süßigkeitenhersteller Haribo aus Bonn. Schafften es in Deutschland zwei Spielzeug- bzw. Spielehersteller auf die ersten drei Plätze der beliebtesten Arbeitgeber, sah dies im Ausland anders aus. In den USA rangieren zwei Medizinkonzerne unter den ersten drei Siegern. Und in China gingen die ersten drei Plätze an den Bezahldienst Alipay, den Messengerdienst Wechat sowie die staatliche Fluggesellschaft Air China.