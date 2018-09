Buchtipp

So hast du deine Finanzen im Griff

Egal, welche Richtung du nach deinem Schulabschluss einschlägst: Geld wird immer ein zentrales Thema sein. In dem Buch „Kleingeldhelden“ von Marian Kopocz erfährst du, wie du deine Finanzen im Blick behältst und verstehst, was mit deinem Geld passiert.

Wie funktioniert das eigentlich mit der Rente? Was ist ein Verlustvortrag? Und welche Versicherungen soll ich abschließen? Um diese und weitere Fragen geht es im Ratgeber „Kleingeldhelden“. Autor Marian Kopocz, der als Redakteur bei Focus-Money arbeitet, erklärt darin, wie man am besten spart und seiner Finanzen Herr wird.

In sieben übergeordneten Kapiteln erfährt der Leser unter anderem, warum das eigene Geld nicht bis zum Lebensende reichen wird, was junge Menschen in Bezug auf ihr Geld beachten müssen, wie man erfolgreich spart und wie man sein Geld richtig anlegt. Zusätzlich erklärt er, wie der Finanzmarkt funktioniert und wie man letztendlich selbst zum Kleingeldhelden wird. Die strukturierte Herangehensweise des Autors und die verständliche Sprache machen den Ratgeber sehr zugänglich für junge Menschen.

„Kleingeldhelden“ ist beim Wiley Verlag erschienen, umfasst 214 Seiten und kostet 14,99 Euro.