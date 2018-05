Weiterbildung

Mitarbeiter lernen verstärkt digital

Lernvideos, Webinare, Online-Plattformen: Deutsche Unternehmen setzen in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter umso häufiger auf digitale Formen des Lernens, je weiter der Betrieb selbst in Sachen Digitalisierung ist. Dies zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

1.700 deutsche Firmen wurden für die Studie befragt. Demnach nutzten im Jahr 2016 rund 43 Prozent der digitalisierten Unternehmen mehrfach digitale Lernformen. Unter den nicht-digitalisierten Unternehmen waren es nur 18 Prozent. Vorteile neuer Lernarten sind zum Beispiel, dass Mitarbeiter individueller, flexibler und dadurch günstiger geschult werden können als in klassischen Präsenzseminaren.

Digitalisierte Unternehmen setzen jedoch nicht nur in der Weiterbildung, sondern auch in den Arbeitsabläufen und der Produktion auf neue Verfahren. Mitarbeiter müssen daher verstärkt in IT-Kenntnissen, in selbständigem Arbeiten sowie in ihrer Planungs- und Organisationsfähigkeit geschult werden, fand das IW heraus.