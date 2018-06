Forschung und Innovation

Deutschland ist Spitzenreiter in Forschung und Innovation

Laut des Bundesberichts „Forschung und Innovation 2018“ liegt Deutschland weltweit bei der Wettbewerbsfähigkeit an der Spitze. Doch der internationale Konkurrenzdruck wächst.

Bei den weltmarktrelevanten Patenten pro eine Million Einwohner liegt Deutschland mit 371 im Jahr 2015 weit vor den USA (200) und China (27). Um auch in Zukunft mithalten zu können, arbeiten Bund und Wirtschaft an einer neuen Forschungs- und Innovationsstrategie und einer stärkeren Zusammenarbeit in Europa.

Laut Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sei insbesondere Bildung und Weiterbildung der Schlüssel, um die positive Dynamik aufrecht zu erhalten. Damit jeder mit dem Fortschritt mithalten kann, müssen Schulen und Ausbildungsstellen daher digitale Medien stärker in ihren Unterricht integrieren.

Die Investition in Forschung und Entwicklung (F&E) ist in den letzten Jahren stark gestiegen. 2016 erreichten sie den Rekordwert von 92,2 Milliarden Euro. Gut zwei Drittel davon investiert die Wirtschaft.