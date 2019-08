Business Networking in Deutschland

Studie

„Netzwerken“ ist das neue Schlagwort in der Arbeitswelt. Aber was heißt das eigentlich? Gemeint ist das stetige Ausbauen und Pflegen von beruflichen Kontakten. Häufig wird betont, wie wichtig ein gutes Netzwerk für Beruf und Karriere sei. In einer Studie des Meinungsforschungsinstituts OnePoll wurden 1.000 deutsche Arbeitnehmer zu diesem Thema befragt. Tatsächlich netzwerken demnach nur 35 Prozent der Teilnehmer aktiv.