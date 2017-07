Absolventen

Bindung von Studienabgängern

Der Großteil der deutschen Bundesländer hat mit der Abwanderung seiner Studienabsolventen zu kämpfen. Das geht aus der Studie „Fachkraft 2020“ hervor.

Demnach zieht es viele Absolventen nach Hamburg, das mit einem Migrations-Gewinn von 159 Prozent an der Spitze steht. Außerdem sind auch Berlin, Bayern und Baden-Württemberg sehr beliebt. Weniger Andrang erhalten dagegen die weiteren zwölf Bundesländer. Vor allem Thüringen, Bremen und Sachsen-Anhalt können ihre Absolventen nur schwer binden. Knapp zwei Drittel der Studierenden haben vor, diese Länder nach dem Studienabschluss zu verlassen.

Auch bei der geschlechterspezifischen Betrachtung schneidet Hamburg am besten ab. Unterschiede gibt es dagegen auf den weiteren Plätzen: Während es Männer eher nach Baden-Württemberg oder Bayern zieht (31 und 36 Prozent), bevorzugen Frauen die Hauptstadt Berlin (69 Prozent).

Die Befragung wurde in wissenschaftlicher Kooperation zwischen Studitemps und dem Department of Labour Economics der Maastricht University durchgeführt. In neun Erhebungen wurden über 200.000 Studierende aus ganz Deutschland befragt.