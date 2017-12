Award für Mitarbeiterzufriedenheit

Arbeitgeber-Ranking

Die Job- und Karrierecommunity Glassdoor hat zum dritten Mal die Auszeichnung für den besten Arbeitgeber in Deutschland verliehen. Über die ersten drei Plätze dürfen sich Bain & Company, MHP und SAP freuen.

Auf der Plattform bewerten ehemalige und aktuelle Mitarbeiter ihr Unternehmen. Bewertungskriterien sind beispielsweise Work-Life-Balance, Unternehmenskultur und Werte oder Vergütung und Zusatzleistungen. Die Bewertung erfolgt anonym auf einer Skala von 1,0 (sehr unzufrieden) bis 5,0 (sehr zufrieden). Die Platzierungen bei den Awards ergeben sich aus dem Durchschnitt aller Bewertungen der letzten zwölf Monate.

Das US-amerikanische Unternehmen Glassdoor verleiht den Award zur Mitarbeiterzufriedenheit jährlich in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, in Nordamerika schon zum zehnten Mal. Einzig Microsoft und SAP schafften es in diesem Jahr in allen Ländern auf das Treppchen.