Ärzte verdienen am meisten

Gehaltsvergleich

In der Regel verdienen Akademiker gut, doch die Höhe des Einkommens hängt oft von der Nachfrage in der jeweiligen Berufsgruppe ab. Am besten verdienen Ärzte, Ingenieure und Ökonomen, wie ein Vergleich von 15 Akademikerberufen in Deutschland durch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) nun zeigt.