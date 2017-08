Umfrage

Was erwarten Jugendliche von ihrem Ausbilder?

Junge Auszubildende wünschen sich von ihrem Arbeitgeber vor allem einen sicheren Arbeitsplatz sowie ein gutes Betriebsklima. Das geht aus einer Repräsentativbefragung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) hervor.

Demnach sind vor allem finanzielle Aspekte, wie eine leichte und günstige Erreichbarkeit des Ausbildungsbetriebs sowie ein gutes Image des Betriebs für die Auszubildenden wichtig. Weniger Wert legen sie dagegen flexible Arbeitszeiten oder Benefits wie Smartphones.

In Regionen mit einer entspannten Marktlage und der guten Erfolgsaussicht am Arbeitsmarkt weichen die Ergebnisse dagegen leicht ab. Hier erhöhen die Jugendlichen laut Umfrage ihre Ansprüche, da ihnen auf Grund der guten Bedingungen eine größere Auswahl an potenziellen Arbeitsplätzen zur Verfügung steht. Laut BIBB müssten daher vor allem kleinere Betriebe die gefragten Kompetenzen in ihren Ausschreibungen bewerben, um gegenüber den großen Konkurrenten wettbewerbsfähig zu sein.

Die Befragung wurde unter rund 2.000 Ausbildungsstellenbewerbern durchgeführt. Das komplette Ergebnis ist online abrufbar.