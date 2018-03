Mission makellose Keramikprodukte

Neuer Ausbildungsordnung

Stoffprüfer in der Keramikindustrie heißen zukünftig „Prüftechnologen Keramik“. Ab dem 1. August 2018 tritt die neue Prüfungsordnung für die duale Ausbildung in Kraft. Prüftechnologen stellen sicher, dass Keramikprodukte in fehlerfreier Qualität produziert werden.