Neues Verbundstudium im E-Commerce

Digitaler Handel

Neues Verbundstudium im E-Commerce

Ab August 2019 haben Studieninteressierte in Bayern die Möglichkeit, den neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ mit einem Studium in Betriebswirtschaft, Digital Business oder Handelsmanagement zu verbinden. Das Verbundstudium wird an zehn bayrischen Hochschulen angeboten.