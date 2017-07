Rechte & Pflichten

Minderjährige Azubis – was gilt es zu beachten?

Was müssen minderjährige Azubis vor dem Ausbildungsstart beachten? Der D.A.S. Leistungsservice hat neue Verbraucherinformationen zu diesem Thema bereitgestellt.

Ab welchem Alter darf ich einen Arbeitsvertrag unterschreiben? Was muss ich im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes beachten? Wann und wie lange darf ich überhaupt Urlaub nehmen? Diese und weitere Fragen beantwortet Michaela Rassat, Juristin der D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH in den neuen Verbraucherinformationen. Viele junge Azubis starten direkt nach dem Schulabschluss in ihre Ausbildung und sind deshalb oftmals noch nicht volljährig und auf die formelle Unterstützung der Eltern angewiesen. Für sie gelten besondere Regeln und Vorschriften.

