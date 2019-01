Mehr Geld für Azubis

Tarif

Im vergangenen Jahr haben Auszubildende in Deutschland im Schnitt 908 Euro brutto im Monat verdient – das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Am besten bezahlt wurden angehende Maurer, am schlechtesten angehende Schornsteinfeger.