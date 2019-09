Mehr Ausbildungsplätze in Mangelberufen

Mehr Ausbildungsplätze in Mangelberufen

Zwischen 2011 und 2018 ist die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in Berufen mit Fachkräftemangel laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) um 33 Prozent gestiegen. Die entsprechenden Interessenten blieben jedoch häufig aus. Während es früher in Großunternehmen überwiegend an Akademikern mangelte, fehlen heute zunehmend Bewerber für Ausbildungsberufe.