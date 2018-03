Dank Praktika und Paten in die Ausbildung

Unterstützung zahlt sich aus: Geflüchtete schaffen häufiger den Sprung in die betriebliche Ausbildung, wenn sie von Paten oder Mentoren beraten werden und sie zuvor erste Praxiserfahrung in Praktika und Co. gesammelt haben. Das ergab eine Befragung der Bundesagentur für Arbeit (BA) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).