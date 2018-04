Berufsbildungsbericht

Immer mehr Abiturienten in der Ausbildung

Knapp 50.000 Studienberechtigte haben dieses Jahr in Deutschland eine duale Berufsausbildung begonnen – das sind dreimal so viele wie noch vor fünf Jahren, gibt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bekannt.

Zudem verfügen inzwischen mehr Ausbildungsanfänger über eine Studienberechtigung als über einen Hauptschulabschluss. Typische Ausbildungen für höhere Abschlüsse sind im Kaufmännischen sowie in der Medien- und der IT-Branche zu finden.

Dies sind einige Ergebnisse, die der Berufsbildungsbericht 2018 zutage förderte. Er bietet zudem Informationen dazu, wie Berufsorientierung an Schulen und anderen Einrichtungen gut gestaltet werden kann und wie sich Jugendliche in Sachen Berufswahl verhalten. Denn gerade Abiturienten falle es noch schwer, aktiv auf Ausbildungsstellen zuzugehen und damit ihre Chancen als Bewerber zu erhöhen, führt das BIBB als Beispiel an.