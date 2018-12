Beste Chancen auf einen Ausbildungsplatz

In Deutschland werden dieses Jahr 574.200 Ausbildungsplätze angeboten – so viel wie seit 2009 nicht mehr. Ebenfalls rekordreif: Fast 60.000 Ausbildungsplätze sind derzeit noch unbesetzt. Damit stehen die Chancen für Bewerber so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr, informiert das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).