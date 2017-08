Ausbildungsstart

Ausbildungsberufe modernisiert

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat zum Start des neuen Ausbildungsjahrs die Ausbildungsordnung von zwölf dualen Ausbildungsberufen modernisiert. Weitere Veränderungen sind bereits geplant.

Unter anderem wurden die Ausbildungen zum Automobilkaufmann, Kaufmann im Einzelhandel oder Luftverkehrskaufmann an die fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt und dem dadurch veränderten Qualifikationsbedarf angepasst.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt rund 20.500 Ausbildungsverträge in den damals neun modernisierten Berufen abgeschlossen. Auch für das kommende Jahr arbeitet das BIBB an den Ausbildungsordnungen für mehr als zehn weitere Berufsgruppen. Zum 1. August 2018 sollen demnach unter anderem die Ausbildungsordnungen für Kaufleute im E-Commerce, Maler und Lackierer oder Verfahrenstechnologen angepasst werden. Seit 2007 modernisierte das BIBB in Zusammenarbeit mit Bund, Ländern, Sozialpartnern und Sachverständigen aus der betrieblichen Praxis insgesamt 135 Ausbildungsordnungen und entwickelte zudem 15 Berufe neu.